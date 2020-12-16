16 декабря. Mossovetinfo.ru - Потери бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе традиционного отчета перед депутатами Мосгордумы.
При этом, 300 миллиардов рублей составят потери непосредственно от коронавируса.
Собянин отметил, что на фоне пандемии резко сократились реальные доходы населения, тысячи людей остались без работы или были вынуждены закрыть свой бизнес.
В 2020 году власти Москвы сформировали четыре пакета помощи предприятиям в период пандемии. Всего помощь получили около 50 тысяч предприятий, на которых работают порядка 800 тысяч человек. По словам Собянина, программа поддержки бизнеса будет продолжена и в 2021 году.
Вместе с тем мэр Москвы заявил, что в 2021 году городу предстоит жить в условиях «относительно мягких», но все же ограничений.
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