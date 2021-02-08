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Город (Москва и область)     08.02.2021 12:36

Практически все ограничения из-за COVID-19 в Московской области сняты

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Теги:  Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – В Московской области сняты практически все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, заявил на совещании с правительством региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«По сути, все ограничения сняты, массовые мероприятия остались в ограничении, но на трибунах спортивные мероприятия можно посещать тоже при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы», - приводит слова Воробьева РИА Новости.

Глава Подмосковья также отметил, что ключевое значение для жизни области имеет экономика.

Об очередном этапе снятия коронавирусных ограничений Воробьев объявил в четверг, 4 февраля. Ограничения планировалось снять к концу прошлой недели, при этом губернатор отметил, что большая их часть уже и так отменена.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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