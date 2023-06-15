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Город (Москва и область)     15.06.2023 16:23

Правительство г. Москвы и Роскачество разработают систему сертификации для Программы поддержки «Сделано в Москве»

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Теги:  Москва  предприниматели  бизнес  качество  Роскачество  Правительство Москвы  соглашение 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Соглашение о взаимодействии в целях развития предпринимательской деятельности и популяризации программы «Сделано в Москве» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) Роскачество и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Роскачество.

Данные меры будут способствовать поддержке и развитию предпринимательской деятельности и формировании благоприятных условий для ее ведения.

Роскачество примет участие в разработке современной и эффективной системы сертификации для компаний-участников программы «Сделано в Москве».

Компании-участники смогут пройти программу по комплексной оценке внутренних бизнес процессов, а также протестировать свою продукцию на соответствие опережающим стандартам качества.
Также, в рамках заключенного соглашения будут организованы обучающие и сертификационные программы для субъектов предпринимательства города Москвы в сферах клиентоцентричности, пищевой безопасности (принципов ХАССП), зеленой экономики. Планируется расширить мониторинг товаров московских производителей для включения их в веерные исследования Роскачества.

Участники программы представлены на витринах «Сделано в Москве» Wildberries, Ozon, СберМегаМаркет.

Основные цифры онлайн-платформы «Сделано в Москве» на июнь 2023 года:
– более 2000 столичных брендов;
– более 12 000 товаров;
– более 35 различных категорий;
– посещаемость сделановмоскве.рф более 1,5 миллиона уникальных посетителей.

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Теги: 
Москва  предприниматели  бизнес  качество  Роскачество  Правительство Москвы  соглашение 

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