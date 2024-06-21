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Город (Москва и область)     26.06.2024 10:05

Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня

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Теги:  Москва  день молодежи  Собянин 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «День молодежи» пройдет 29 и 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Ко Дню молодежи в столице подготовлено более 150 мероприятий на различных городских площадках, ознакомиться с которыми можно на портале «Молодежь Москвы».

«Гостей ждут выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и много других мероприятий», – сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

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Карта места

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Теги: 
Москва  день молодежи  Собянин 

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