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Город (Москва и область)
26.06.2024, 10:05
Празднование Дня молодежи пройдет в парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня
26 июня — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «День молодежи» пройдет 29 и 30 июня в парке культуры и отдыха «Ходынское поле», с...
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Город (Москва и область)
25.06.2024, 09:24
Собянин назвал территории, которые будут благоустроены в центре Москвы в 2024 году
25 июня — Mossovetinfo.ru — В Центральном административном округе в 2024 году планируется благоустроить парк «Усадьба...
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Город (Москва и область)
21.06.2024, 08:24
Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения
21 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале поздравил мэра Москвы Серге...