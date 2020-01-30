30 января. Mossovetinfo.ru – Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что процедура публичных слушаний по проектам программы реновации жилья несовершенна и нуждается в доработке, сообщает РИА Недвижимость.
Ранее разработать механизм усовершенствования процедуры публичных слушаний предложила председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» в Мосгордуме Елена Николаева. В частности, одним из предложений было проводить слушания в электронном виде.
Княжевская отметила, что по итогам публичных слушаний она убедилась в необходимости их проведения.
«С жителями надо разговаривать, многие вещи надо разъяснять, есть существенные замечания, и мы готовы продолжать эту работу», - заявила глава Москомархитектуры.
Княжевская также напомнила, что по итогам прошедших публичных слушаний от горожан поступило около 450 тысяч замечаний, все они анализируются.
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