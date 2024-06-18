Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения

21 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения, отметив, что Собянин подарил не только москвичам, но и всем нам много поводов для гордости нашей столицей и выразил уверенность, что взаимодействие Москвы и Подмосковья будет крепнуть.



«Уважаемый Сергей Семенович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Вас знает, без преувеличения, вся Россия, как человека, который вдохнул новую жизнь в «самый лучший город на Земле». Вы подарили не только москвичам, но и всем нам много поводов для гордости нашей столицей. Москва вместе с Подмосковьем идут рука об руку. Мы реализуем большие совместные проекты, наши жители постоянно курсируют между двумя регионами», – написал Брынцалов.



«Уважаемый Сергей Семенович, вы – человек с неуемной созидательной энергией. Желаю вам с таким же драйвом идти только вперед. Пусть поводов для гордости и вдохновения будет как можно больше!» – написал спикер регионального парламента.