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Город (Москва и область)
21.06.2024, 08:24
Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения
21 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале поздравил мэра Москвы Серге...
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Город (Москва и область)
20.06.2024, 07:45
Парки Москвы 20 июня могут закрыть из-за непогоды
20 июня — Mossovetinfo.ru — Столичные парки могут закрыть из-за ожидаемой грозы и дождя с градом, - сообщается на офиц...
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Город (Москва и область)
18.06.2024, 11:21
Вечером москвичей ожидает сильный ливень
18 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером 18 июня москвичей ожидает ливень, местами может выпасть до 40 мм осадков, сообщила в...