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Город (Москва и область)
29.03.2021, 10:42
Представители духовенства попросили изменить тарифы на парковку в Москве
29 марта. Mossovetinfo.ru — Представители духовенства раскритиковали политику властей Москвы в области парковки и попросили изменить парковочные тарифы, сообщает «Коммерсантъ». Ранее было объявл...
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Город (Москва и область)
28.03.2021, 12:32
Власти Москвы прокомментировали возможность снятия ограничений по заполняемости театров
28 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничения по заполняемости залов в театрах в Москве снимать пока не будут. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. ...
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Город (Москва и область)
27.03.2021, 09:54
Картой «Тройка» теперь можно управлять на сайте метро
27 марта. Mossovetinfo.ru — На обновленной версии сайта московского метрополитена пользователям стал доступен ряд новых полезных функций, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы. ...