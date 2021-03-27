29 марта. Mossovetinfo.ru — Представители духовенства раскритиковали политику властей Москвы в области парковки и попросили изменить парковочные тарифы, сообщает «Коммерсантъ». Ранее было объявл...

28 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничения по заполняемости залов в театрах в Москве снимать пока не будут. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. ...