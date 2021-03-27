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Город (Москва и область)     29.03.2021 10:42

Представители духовенства попросили изменить тарифы на парковку в Москве

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Теги:  тарифы  парковка  духовенство  священники  храмы 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Представители духовенства раскритиковали политику властей Москвы в области парковки и попросили изменить парковочные тарифы, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее было объявлено, что с 5 апреля на 193 участках московских улиц изменятся парковочные тарифы. На тех улицах, на которых загрузка парковок достигает 96%, будет введен повышенный тариф в 380 рублей в час. На других улицах, где загрузка меньше, начнет действовать дифференцированный тариф.

Представители православного духовенства отмечают, что в центре Москвы в новые зоны с повышенным тарифом попадают территории возле православных храмов. Повышение тарифы заставит многих прихожан отказаться от поездок в храмы на автомобилях, что разрушит сложившуюся приходскую жизнь.

Представители мусульманского духовенства напомнили, что в московские мечети по пятницам приезжают тысячи верующих, при этом в пятницу никакие льготы на парковку не предусмотрены. По мнению главного имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова, высокая цена парковки не должна стать причиной отказа от посещения мечети.

В свою очередь, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер выразил мнение, что парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства в тех местах, куда им приходится ездить по служебной необходимости: возле храмов и больниц.

В тоже время, по мнению Каннера, миряне должны платить за парковку, так как если человек может позволить себе купить автомобиль, значит деньги на оплату парковки у него тоже нет.

Сообщается, что настоятели московских храмов уже обратились к городским властям с просьбой пересмотреть тарифы на парковку, вопрос рассматривается.

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Карта места

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Теги: 
тарифы  парковка  духовенство  священники  храмы 

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