29 мая. Mossovetinfo.ru – Причиной серьезного сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заммэра столицы Максим Ликсутов.



Ликсутов выразил уверенность, что руководство московского метрополитена сделает надлежащие выводы, в том числе по руководящему составу столичной подземки.



Вечером 21 мая в московском метро произошел сбой, остановилось движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской и Большой Кольцевой линий. Три поезда с пассажирами остановились в тоннеле, на их эвакуацию потребовалось более 3 часов.