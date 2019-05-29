29 мая. Mossovetinfo.ru – Причиной серьезного сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заммэра столицы Максим Ликсутов.
Ликсутов выразил уверенность, что руководство московского метрополитена сделает надлежащие выводы, в том числе по руководящему составу столичной подземки.
Вечером 21 мая в московском метро произошел сбой, остановилось движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской и Большой Кольцевой линий. Три поезда с пассажирами остановились в тоннеле, на их эвакуацию потребовалось более 3 часов.
12:35 Город (Москва и область) Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной
11:47 Город (Москва и область) В Москве начали орошение воздуха из-за жары
11:39 Город (Москва и область) Работы по продлению «красной» линии метро до станции «Потапово» могут начать до конца года
11:28 Город (Москва и область) Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор
11:19 Город (Москва и область) Летние читальни будут работать в 12 московских парках
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро