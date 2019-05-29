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Город (Москва и область)     29.05.2019 11:28

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор

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Теги:  метро  сбой  причины 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Причиной серьезного сбоя в московском метро 21 мая стал человеческий фактор, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заммэра столицы Максим Ликсутов.

Ликсутов выразил уверенность, что руководство московского метрополитена сделает надлежащие выводы, в том числе по руководящему составу столичной подземки.

Вечером 21 мая в московском метро произошел сбой, остановилось движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской и Большой Кольцевой линий. Три поезда с пассажирами остановились в тоннеле, на их эвакуацию потребовалось более 3 часов.


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Теги: 
метро  сбой  причины 

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