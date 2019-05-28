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Город (Москва и область)     28.05.2019 11:05

Прием заявлений для участия в электронном голосовании начнется после 20 июля

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Прием заявлений избирателей для участия в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября начнется после 20 июля, сообщил на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы заместитель главы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

По словам Костырко, в период между 22 и 24 июля начнется заявительная компания, в ходе которой все москвичи, которые проживают в округах, в которых будет проводится экспериментальное электронное голосование, смогут зарегистрироваться для участия в нем.

На выборах в Мосгордуму 8 сентября в порядке эксперимента в нескольких округах будет проведено электронное голосование. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. При этом граждане, проживающие в выбранных округах, смогут самостоятельно решать, принимать участие в электронном голосовании, или проголосовать традиционно, на избирательном участке.

21 мая закон об электронном голосовании был принят Госдумой. 22 мая аналогичный закон был принят Мосгордумой.

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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