28 октября. Mossovetinfo.ru – Пригородные электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании будут ходить по воскресному расписанию в понедельник, 4 ноября, сообщается на официальном сайте компании.



Изменения связаны с тем, что на понедельник выпадает празднование Дня народного единства, в связи с этим этот день будет выходным.