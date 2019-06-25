25 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгоргеотрест и Москомархитектура создали реалистичные 3D-модели примерно половины кварталов по программе реновации жилья, сообщил в интервью РИА Новости управляющий Мосгоргеотреста Александр Серов.



По словам Серова, создание реалистичных моделей кварталов по реновации, позволяет нагляднее отражать происходящие изменения, а также принимать правильные градостроительные решения.



Также Серов добавил, что пока на данный момент создается 3D-визуализация наземной части кварталов по реновации, однако в дальнейшем модель планируется дополнить и подземной составляющей.