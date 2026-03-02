 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     04.03.2026 07:29

Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе

Теги:  МЦК  техпричины  движение  сбой  Шелепиха 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Движение поездов на МЦК против часовой стрелки приостановлено, - сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Движение приостановлено из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха.

В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. На место направлена бригада железнодорожников, - сообщает МЖД.

В сообщении отмечается, что сейчас выясняются причины происшедшего и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме.

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

ОБНОВЛЕНО: Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

Теги: 
МЦК  техпричины  движение  сбой  Шелепиха 

