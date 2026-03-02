Другие материалы
04.03.2026, 07:29
Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе
4 марта — Mossovetinfo.ru — Движение поездов на МЦК против часовой стрелки приостановлено, - сообщается в телеграм-к...
03.03.2026, 21:37
На миллиарды рублей изъяты активы у экс-министра культуры Москвы Кибовского - Ъ
3 марта — Mossovetinfo.ru — Вступило в силу решение об обращении в доход государства оцениваемого в 5 млрд руб. имуще...
02.03.2026, 20:48
Роскомнадзор опроверг информацию о закрытии прямого подключения к иностранным серверам
2 марта — Mossovetinfo.ru — Информация о закрытии Роскомнадзором возможности прямого подключения к иностранным сер...