Приостановило движение поездов МЦК из-за повреждения контактного провода на Шелепихе

4 марта — Mossovetinfo.ru — Движение поездов на МЦК против часовой стрелки приостановлено, - сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).



В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. На место направлена бригада железнодорожников, - сообщает МЖД.



В сообщении отмечается, что сейчас выясняются причины происшедшего и принимает меры для восстановления движения в штатном режиме.



МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.



ОБНОВЛЕНО: Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).