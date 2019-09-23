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Город (Москва и область)     23.09.2019 08:30

Привить домашних животных от бешенства можно в московских парках 28 сентября

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Теги:  животные в городе  вакцинация 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Бесплатно привить от бешенства домашних животных можно будет в московских парках 28 сентября, сообщается на портале mos.ru.

Машины ветеринарной скорой помощи будут дежурить в парке Олимпийской деревни, «Отрадное», «Ангарские пруды», «Садовники», а также в сквере «Надежда» и сквере имени Федора Полетаева.

Привить животных от бешенства можно будет в рамках акции «Защити своего питомца», которая пройдет с 23 сентября по 6 октября и будет приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства.

Помимо бесплатных прививок домашних животных, в рамках акции ветеринары прочитают лекции в учебных заведениях, на которых расскажут школьникам и студентам о признаках бешенства у животных, путях распространения болезни и видах зверей, попадающих в группу риска.


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Теги: 
животные в городе  вакцинация 

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