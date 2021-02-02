Прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 175 тысяч человек старше 60 лет

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в Москве сделали почти 175 тысяч человек старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Ракова также отметила, что в 33 московских домах престарелых, в которых проходит вакцинация, прививку сделали более 9 тысяч человек, что составляет 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация.



Заммэра отметила, что горожане старшего возраста в Москве понимают, что находятся в группе риска и активно идут на вакцинацию. Граждане старше 60 лет составляют более 50% от всех, провакцинировавшихся в Москве.