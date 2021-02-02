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Город (Москва и область)     02.02.2021 10:46

Прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 175 тысяч человек старше 60 лет

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Прививку от коронавируса в Москве сделали почти 175 тысяч человек старше 60 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова также отметила, что в 33 московских домах престарелых, в которых проходит вакцинация, прививку сделали более 9 тысяч человек, что составляет 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация.

Заммэра отметила, что горожане старшего возраста в Москве понимают, что находятся в группе риска и активно идут на вакцинацию. Граждане старше 60 лет составляют более 50% от всех, провакцинировавшихся в Москве.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые 

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