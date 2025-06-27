Признана фиктивной задолженность на 1 млрд рублей у организации, исполнявшей проекты «Здравоохранение» и «Демография» в Москве и ряде других субъектах

30 июня — Mossovetinfo.ru — Благодаря активной позиции прокуратуры и налоговых органов Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана фиктивной задолженность на 1 млрд рублей у организации, исполнявшей проекты «Здравоохранение» и «Демография» в Москве, - сообщает Генпрокуратура России. В настоящее время в отношении виновных лиц ведется следствие.



«Генеральная прокуратура Российской Федерации и ФНС России организовали работу по пресечению фактов уклонения крупных участников национальных проектов от налоговых обязательств, направления бюджетных средств в теневой оборот с использованием процедур фиктивного банкротства.



В ходе надзорных проверок 2024–2025 гг. особое внимание обращено на реализацию национальных проектов «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование» с общим объемом финансирования более 2 трлн рублей ежегодно», - сообщает Генпрокуратура.



«Так, благодаря активной позиции прокуратуры и налоговых органов Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана фиктивной задолженность на 1 млрд рублей у организации, исполнявшей проекты «Здравоохранение» и «Демография» в Москве, республиках Татарстан и Крым, Ленинградской и Костромской областях. Заключив контракты на сумму 3,7 млрд рублей, компания не собиралась выполнять принятые обязательства по строительству и капитальному ремонту зданий районной и детской областной больниц, общежития для студентов и др. Полученные средства были выведены в теневой оборот и похищены. Для уклонения от уплаты налогов создан подложный документооборот с аффилированными юридическими лицами. В настоящее время в отношении виновных лиц ведется следствие», - также отмечается в сообщении Генпрокуратуры.



Также обеспечено признание законными и обоснованными решений фискальных органов о взыскании недоимок по обязательным платежам в размере 7,2 млрд рублей со стороны недобросовестных исполнителей важнейших национальных проектов инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.



«Совместные действия органов прокуратуры и налоговой службы на данном направлении будут продолжены в целях надлежащего исполнения национальных проектов, исключения фактов неполучения бюджетами всех уровней законодательно установленных платежей, пресечения неправомерной деятельности и сомнительных финансовых операций. Это должно способствовать формированию благонадежной бизнес-среды в рассматриваемой сфере», - также сообщает Генпрокуратура.



В целях совершенствования надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов Генеральный прокурор Российской Федерации, действительный государственный советник юстиции И.В. Краснов Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2025 г. № 222 “О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.03.2019 N 192 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов".



Согласно Приказу, в целях противодействия правонарушениям при реализации национальных проектов создать в аппаратах прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур межведомственные рабочие группы под председательством прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуроров соответственно (далее - межведомственные рабочие группы).



Также предусмотрено обеспечить всесторонний надзор за исполнением законодательства при реализации всех национальных проектов. В особом порядке осуществлять надзорное сопровождение заключаемых для государственных и муниципальных нужд контрактов стоимостью 300 млн. рублей и более не позднее чем с первого месяца от даты их заключения, ежеквартально анализировать налоговую отчетность, документы, отражающие движение денежных средств и финансовые взаиморасчеты между контрагентами от заказчика до конечного исполнителя.



Также предусмотрено «При выявлении фактов сомнительных операций, некачественного проведения работ, рисков срыва сроков исполнения таких контрактов безотлагательно инициировать проведение совместно с заинтересованными органами проверок. Принимать весь комплекс мер к возмещению ущерба. Обеспечивать своевременное применение уполномоченными органами приостановления операций по счетам в банке и запрета на отчуждение имущества участников выявленной преступной схемы.

Меры реагирования принимать взвешенно, учитывая риски для завершения исполнения контрактов и не допуская создания препятствий для добросовестной предпринимательской деятельности.



В случае установления транзитных организаций, признаков вывода денежных средств с участием фирм-однодневок, хищений и иных противоправных деяний инициировать проведение проверок в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, обеспечить контроль за их ходом и результатами, добиваться возбуждения уголовных дел».



В мае 2022 года Московское УФАС России установило, что ряд структур заключили картельный сговор на торгах. Торги проводились на право оказания услуг частной охраны на объектах медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. Компании действовали в интересах друг друга и фактически отказались от конкурентной борьбы в ходе торгов. Начальная (максимальная) цена контракта составила 516 506 888 рублей.



Расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличены на восемь процентов: в 2025 году из бюджета города будет выделено 1,1 триллиона рублей с учетом средств ОМС.

По итогам 2024 года в Москве объем налоговых доходов составил 4 487 889,7 млн. рублей или 86,8 процента от общего объема доходов.