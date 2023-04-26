Пробки до восьми баллов в Москве вечером 26 апреля прогнозирует ЦОДД

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Пробки до восьми баллов ожидаются в центре Москвы вечером 26 апреля, сообщили в пресс-службе Дептранса столицы и рекомендовали в часы пик воспользоваться городским транспортом.



"ЦОДД: движение в городе оцениваем в пять баллов. В центре вечером ожидаем до восьми - рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение", - говорится в сообщении.