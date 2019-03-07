7 марта. Mossovetinfo.ru – В преддверии Международного женского дня пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».



Наибольшие затруднения наблюдаются на востоке и северо-востоке МКАД, практически полностью стоит ТТК и Садовое кольцо. «Красным» отмечены улицы Тверская, Новый Арбат, Большая Лубянка и Большая Никитская улица, Пречистенская, Кремлевская и Московрецкая набережные, а также Тверской, Страстной, Чистопрудный и Рождественский бульвары.



Ранее ЦОДД опубликовал предупреждение об ожидающихся затруднениях дородного движения и рекомендовал для поездок по городу пользоваться общественным транспортом, а для поездок за город выбирать вечернее время, после окончания «часа пик».