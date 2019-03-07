7 марта. Mossovetinfo.ru – В преддверии Международного женского дня пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Наибольшие затруднения наблюдаются на востоке и северо-востоке МКАД, практически полностью стоит ТТК и Садовое кольцо. «Красным» отмечены улицы Тверская, Новый Арбат, Большая Лубянка и Большая Никитская улица, Пречистенская, Кремлевская и Московрецкая набережные, а также Тверской, Страстной, Чистопрудный и Рождественский бульвары.
Ранее ЦОДД опубликовал предупреждение об ожидающихся затруднениях дородного движения и рекомендовал для поездок по городу пользоваться общественным транспортом, а для поездок за город выбирать вечернее время, после окончания «часа пик».
15:57 Город (Москва и область) Пробки в Москве достигли 10 баллов
15:11 Город (Москва и область) Власти Москвы одобрили еще 7 площадок по программе реновации
15:05 Город (Москва и область) Собянин пригласил любителей искусства посетить Московский культурный форум
13:57 Город (Москва и область) Московский метрополитен подготовил праздничную программу к 8 марта
13:47 Город (Москва и область) Согласован проект планировки участка Рублево-Архангельской линии метро
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней