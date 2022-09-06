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Город (Москва и область)     06.09.2022 11:50

Продажа алкоголя в Москве в День города будет ограничена

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Теги:  День города  продажа алкоголя  ограничения 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Во время празднования Дня города 10 и 11 сентября в точках, которые примыкают к местам проведения массовых мероприятий, будет запрещена продажа алкоголя навынос и в стеклянной таре, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк напомнил, что на продажу алкоголя навынос и в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий есть законодательный запрет.

Глава департамента также сообщил, что в рамках празднования Дня города в Москве запланировано более 200 праздничных мероприятий, которые пройдут в разных районах столицы.

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой и проведением Дня города, с 5 по 11 сентября на некоторых улицах Москвы будет ограничено или закрыто движение транспорта.

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Теги: 
День города  продажа алкоголя  ограничения 

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