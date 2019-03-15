15 марта. Mossovetinfo.ru – В феврале 2019 года московское управление Росреестра зарегистрировало 7207 договоров долевого участия на покупку жилой недвижимости, сообщается на официальном сайте ведомства.



Это на 33,6% больше, чем в январе 2019 года и на 29% больше, чем в феврале предыдущего года.



Зарегистрирован также рост числа ипотечных сделок. В феврале был зарегистрирован 7001 ипотечный договор, что на 26% больше январского показателя и на 40% больше, чем в феврале 2018 года.