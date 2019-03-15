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Город (Москва и область)     15.03.2019 11:22

Продажи квартир с ДДУ в Москве выросли в феврале на треть

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Теги:  Росреестр  недвижимость  ДДУ  ипотека  продажа 

15 марта. Mossovetinfo.ru – В феврале 2019 года московское управление Росреестра зарегистрировало 7207 договоров долевого участия на покупку жилой недвижимости, сообщается на официальном сайте ведомства.

Это на 33,6% больше, чем в январе 2019 года и на 29% больше, чем в феврале предыдущего года.

Зарегистрирован также рост числа ипотечных сделок. В феврале был зарегистрирован 7001 ипотечный договор, что на 26% больше январского показателя и на 40% больше, чем в феврале 2018 года.


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Теги: 
Росреестр  недвижимость  ДДУ  ипотека  продажа 

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