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Город (Москва и область)     06.07.2021 09:32

Продажи ресторанов Москвы упали вдвое после введения системы QR-кодов

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Теги:  кафе  рестораны  QR-коды  продажи 

6 июля. Mossovetinfo.ru - После введения QR-кодов, продажи в московских ресторанах упали почти в два раза, в тоже время онлайн-торговля выросла в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты сравнили объемы продаж за позапрошлую неделю (с 21 по 27 июня) и за прошлую неделю (с 28 июня по 4 июля), когда были введены QR-коды для посещения заведений общепита.

По данным аналитиков, средний чек по Москве составил 1 105 рублей, что на 10% ниже, чем неделей ранее. В натуральном выражении объемы продаж снизились на 51%. В тоже время онлайн-продажи выросли на 141%.

Авторы исследования также отметили, что снижение продаж в московских кафе и ресторанах было особенно заметно в начале прошлой недели, когда оно составляло 60-65%. Ближе к концу недели рынок начал адаптироваться к ситуации и число клиентов выросло.

С 28 июня в Москве посещение заведений общепита и массовых мероприятий с численностью участников более 500 человек возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек защищен от коронавируса.

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Теги: 
кафе  рестораны  QR-коды  продажи 

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