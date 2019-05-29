29 мая. Mossovetinfo.ru – Продажу алкоголя ограничат в местах массовых мероприятий в Москве в День России 12 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Запрещена будет продажа алкоголя, а также любых напитков в стеклянной таре. Ограничить продажу алкоголя рекомендовано также кафе и ресторанам, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.



Ограничения вводятся для предотвращения травматизма, а также для профилактики правонарушений в местах массового скопления людей.