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Город (Москва и область)     03.09.2019 08:51

Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

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Теги:  продажа алкоголя  ограничения  День города 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В дни празднования Дня города 7 и 8 сентября в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщает mos.ru.

Продажа алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре будет запрещена в магазинах, ресторанах и кафе, расположенных в районах мест массовых гуляний как в центре Москвы, так и в других округах. Также продажа алкоголя будет ограничена в местах запуска фейерверков.

Кроме того, на праздничные площадки не будут допускать людей, которые придут в состоянии алкогольного опьянения, а также принесут с собой алкоголь и безалкогольные напитки в стеклянной таре, пиротехнику и колюще-режущие предметы.


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Теги: 
продажа алкоголя  ограничения  День города 

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