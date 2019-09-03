3 сентября. Mossovetinfo.ru – В дни празднования Дня города 7 и 8 сентября в Москве ограничат продажу алкоголя, сообщает mos.ru.



Продажа алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре будет запрещена в магазинах, ресторанах и кафе, расположенных в районах мест массовых гуляний как в центре Москвы, так и в других округах. Также продажа алкоголя будет ограничена в местах запуска фейерверков.



Кроме того, на праздничные площадки не будут допускать людей, которые придут в состоянии алкогольного опьянения, а также принесут с собой алкоголь и безалкогольные напитки в стеклянной таре, пиротехнику и колюще-режущие предметы.