5 марта. Mossovetinfo.ru – Продажу алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни с 8 по 10 марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в местах массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах, расположенных поблизости от мест празднования.
Ограничение по продаже алкоголя в местах массовых гуляний является традиционной для Москвы мерой во время праздничных дней. Она направлена на профилактику правонарушений.
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