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Город (Москва и область)     05.03.2019 13:58

Продажу алкоголя ограничат в Москве с 8 по 10 марта

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Теги:  продажа алкоголя  ограничение  8 марта 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Продажу алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни с 8 по 10 марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в местах массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах, расположенных поблизости от мест празднования.

Ограничение по продаже алкоголя в местах массовых гуляний является традиционной для Москвы мерой во время праздничных дней. Она направлена на профилактику правонарушений.


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Теги: 
продажа алкоголя  ограничение  8 марта 

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