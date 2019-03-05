5 марта. Mossovetinfo.ru – Продажу алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни с 8 по 10 марта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции.



Запрет на продажу алкоголя будет действовать в местах массовых мероприятий. Кроме того, будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах, расположенных поблизости от мест празднования.



Ограничение по продаже алкоголя в местах массовых гуляний является традиционной для Москвы мерой во время праздничных дней. Она направлена на профилактику правонарушений.