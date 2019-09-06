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Город (Москва и область)     06.09.2019 08:25

Продукцию московских предприятий экспортируют более чем в 180 стран мира

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Теги:  бизнес  промышленность  производство  экспорт 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Продукция, которую производят промышленные предприятия Москвы, экспортируют в 182 страны мира, сообщает портал mos.ru.

«Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 миллиардов долларов. Это 16,3 процента от общероссийского показателя», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В первую пятерку экспортеров продукции московской промышленности в первом полугодии 2019 года вошли Белоруссия (1,197 миллиарда долларов), Казахстан (1,171 миллиарда), Великобритания (1,055 миллиарда), США (792 миллиона) и Германия (586 миллионов).

Московские предприниматели поставляют за рубеж электрооборудование, медицинские товары, транспортные средства, товары пищевой промышленности, фармацевтическую продукцию продукцию тяжелого машиностроения и другие товары.


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Теги: 
бизнес  промышленность  производство  экспорт 

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