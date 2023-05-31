2 июня — Mossovetinfo.ru — Проект для людей старшего возраста по правовой грамотности «Полезный час», о правилах оформления документов, существующих льготах и компенсациях, а также о полезных электронных сервисах, успешно прошедший пилотное тестирование, будет действовать на постоянной основе в центрах московского долголетия, — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
«Система активного долголетия Москвы регулярно предлагает жителям старшего возраста новые образовательные программы. В марте прошел пилотный этап проекта “Полезный час” совместно с Социальным фондом. На занятиях москвичам рассказывали, как правильно оформлять документы, какие виды льгот существуют, как работают индексация и компенсация, электронные сервисы. Мы видим, что проект оказался востребованным среди москвичей, поэтому теперь “Полезный час” будет действовать на постоянной основе», — сообщил Евгений Стружак, чьи слова приводит сайт мэра и правительства Москвы.
В пилотном этапе проекта приняли участие более пяти тысяч москвичей старше 55 лет. На протяжении трех месяцев специалисты Социального фонда России проводили открытые занятия в онлайн- и офлайн-форматах в центрах московского долголетия. Участникам встреч рассказывали о пенсиях, льготах и других мерах социальной поддержки. Всего в центрах московского долголетия прошло 150 лекций.
Утвердив в марте приоритеты развития системы социальной защиты для Москвы на 2023 год, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
в своем Telegram-канале, что "важным проектом остаётся "Московское долголетие", он уже объединил свыше 500 тысяч человек. С 2019 года мы также открываем центры московского долголетия — клубные пространства для общения и совместного творчества. Сейчас в столице функционирует 71 центр. В будущем откроем такие центры практически в каждом районе Москвы".
Стать участником проекта могут женщины старше 55 и мужчины в возрасте от 60 лет. Информацию о центрах московского долголетия и список адресов можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, также можно также можно задать вопросы по номеру телефона единой справочной департамента соцзащиты: +7 495 870-44-44.