3 июня. Mossovetinfo.ru – Фотографы одного из самых известных мировых фотоагентств Magnum Photos возобновили работу в рамках создания фотовыставки о современной Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Проект экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 является совместным проектом Magnum Photos и Комитета по туризму Москвы.
«Это крупный международный культурный проект. В разные годы лаборатории Magnum работали в Лондоне и Париже. Уже во второй раз фотографы агентства приедут в Москву. В режиме реального времени они будут создавать экспозицию о нашем городе. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса» - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее фотографы агентства уже приезжали в Москву, чтобы сфотографировать зимнюю Москву. Теперь участники проекта будут фотографировать столицу в летнее время и отбирать лучшие снимки. Итоговая экспозиция будет представлена зрителям в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября.
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