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Город (Москва и область)     03.06.2019 08:54

Проект создания фотовыставки о современной Москве возобновил работу

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Теги:  фото  выставки  экспозиции 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Фотографы одного из самых известных мировых фотоагентств Magnum Photos возобновили работу в рамках создания фотовыставки о современной Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Проект экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 является совместным проектом Magnum Photos и Комитета по туризму Москвы.

«Это крупный международный культурный проект. В разные годы лаборатории Magnum работали в Лондоне и Париже. Уже во второй раз фотографы агентства приедут в Москву. В режиме реального времени они будут создавать экспозицию о нашем городе. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса» - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее фотографы агентства уже приезжали в Москву, чтобы сфотографировать зимнюю Москву. Теперь участники проекта будут фотографировать столицу в летнее время и отбирать лучшие снимки. Итоговая экспозиция будет представлена зрителям в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября.


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Теги: 
фото  выставки  экспозиции 

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