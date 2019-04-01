1 апреля. Mossovetinfo.ru – Проект стратилеьства юго-восточной хорды может быть реализован за 3-4 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия – 1».
По проекту новая хорда пройдет через десять московских районов, пересечет самые загруженные трассы Москвы: Каширское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, пересечет МКАД, и выйдет на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Строительство хорды планируется начать на всех участках до конца 2019 года.
Собянин отметил, что проект строительства юго-восточной хорды является сложным, однако важным, поэтому он обязательно будет реализован. Строительство хорды позволит улучшить транспортную ситуацию на юге и востоке Москвы.
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