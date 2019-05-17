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Город (Москва и область)     17.05.2019 10:58

Проезд по Большому Козихинскому переулку закроют с 20 по 26 мая

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Теги:  перекрытие движения  благоустройство 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Проезд по Большому Козихинскому переулку закроют с 20 по 26 марта в связи с работами по благоустройству, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Проехать к домам смогут только местные жители, а также спецтранспорт.

Водителям для объезда рекомендуют использовать Большую и Малую Бронные улицы, улицу Спиридоновка, а также Трехпрудный, Большой Палашевский и Спиридоньевский переулки.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  благоустройство 

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