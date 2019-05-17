17 мая. Mossovetinfo.ru – Проезд по Большому Козихинскому переулку закроют с 20 по 26 марта в связи с работами по благоустройству, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Проехать к домам смогут только местные жители, а также спецтранспорт.
Водителям для объезда рекомендуют использовать Большую и Малую Бронные улицы, улицу Спиридоновка, а также Трехпрудный, Большой Палашевский и Спиридоньевский переулки.
10:58 Город (Москва и область) Проезд по Большому Козихинскому переулку закроют с 20 по 26 мая
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