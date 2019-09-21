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Город (Москва и область)     21.09.2019 14:44

Программа фестиваля «Круг света» - 2019

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Теги:  Круг Света  фестивали 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 20 по 24 сентября.

Гребной канал

20 сентября в 20:30 – Мультимедийный световой мюзикл «Семь нот»

21, 22 сентября в 19:45 - повторные показы шоу "Семь нот"

24 сентября в 20:30 – свето-пиротехническое шоу «Код единства»

Театральная площадь

20 сентября в 20:30 – Мультимедийный световой мюзикл «Семь нот»

21, 22 сентября в 19:45 - повторные показы шоу "Семь нот"

24 сентября в 20:30 – свето-пиротехническое шоу «Код единства»

Коломенское

20 - 24 сентября 19:30 – 23:00 – «Парк сказок»

22 сентября 20:00 – концерт Дмитрия Маликова

Парк «Останкино»

20 - 24 сентября 19:30 – 23:00 - «Геометрия света»

Проспект Академика Сахарова

20 - 24 сентября 19:30 – 23:00 –лазерное и видеомэппинговые шоу

Центр Digital October

21 - 22 сентября – образовательная программа фестиваля

Политехнический музей

20 – 24 сентября 19:30 – 23:00 – видеомэппинговые шоу

Подробности - на официальном сайте фестиваля.

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Карта места

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Теги: 
Круг Света  фестивали 

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