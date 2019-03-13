13 марта. Mossovetinfo.ru – Программа «Мой район» вбирает все направления развития города, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Программа вбирает все направления развития города. Преломляется в рамках одного района, а то и квартала. В рамках конкретного места проживания конкретного человека. Сказать, что мы что-то такое придумали сегодня, было бы неправильно», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВ Центр.



Мэр Москвы отметил, что изначально большинство проектов были направлены на то, чтобы обеспечить равную доступность к городским услугам для москвичей: «Образование, здравоохранение, культура, транспорт, благоустройство».



По словам Собянина, пришло время посмотреть, как «это легло на географию» города, и что нужно еще сделать со стороны города, чтобы эти услуги были предоставлены в каждом районе на качественном уровне.



«Кто бы ни был мэром Москвы, он уже от этой идеологии отступиться не сможет, потому что это требование самих москвичей.



Ранее Собянин заявил, что согласованные с жителями проекты комплексного благоустройства районов Москвы будут публиковаться на официальном сайте мэрии столицы.



1 августа Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями было принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».



Позже Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район».