7 сентября. Mossovetinfo.ru – К 872-летию столицы «Наше радио» подготовило масштабный музыкальный фестиваль «Наши в городе». На протяжении всего уикенда, 7 и 8 сентября, с 11:50 до самого вечера зрителей ожидает почти 20 часов музыки.



Сцена и площадки фестиваля расположились от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до самого Садового кольца.



С программой можно ознакомиться на официальной странице фестиваля.