7 сентября. Mossovetinfo.ru – К 872-летию столицы «Наше радио» подготовило масштабный музыкальный фестиваль «Наши в городе». На протяжении всего уикенда, 7 и 8 сентября, с 11:50 до самого вечера зрителей ожидает почти 20 часов музыки.
Сцена и площадки фестиваля расположились от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до самого Садового кольца.
С программой можно ознакомиться на официальной странице фестиваля.
08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города
08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно
08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ
08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»
08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»
08:57 Город (Москва и область) Точки запуска фейерверков в Москве в День города
08:43 Город (Москва и область) Московские музеи 7 и 8 сентября работают бесплатно
08:38 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на ВДНХ
08:32 Город (Москва и область) Программа музыкального фестиваля «Наши в городе»
08:24 Город (Москва и область) Программа празднования Дня города на фестивале «Цветочный джем»
08:20 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 7 и 8 сентября
08:07 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в День города
07:58 Город (Москва и область) Как будут работать метро и МЦК в День города