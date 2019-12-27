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Город (Москва и область)     27.12.2019 09:20

Программа новогодней ночи на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  Новый год  праздник 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Концерты, дискотека, ледовое шоу, карнавал и фейерверк ждут в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января посетителей ВДНХ, сообщается на портале mos.ru.

Бесплатный концерт пройдет на сцене перед аркой главного входа на ВДНХ. В нем примут участие звезды российской эстрады: Наргиз, Алексей Глызин, Анита Цой, Витас, Алексей Воробьев, Согдиана, группы «Земляне», «ВИА Гра», M-Band, «Soprano Турецкого», «Хор Турецкого» и другие исполнители. Вести концерт будут певец Родион Газманов и тележурналист Ирина Пудова. Концерт начнется в 21:00 и продлится до 23:00.

После окончания концерта с 23:00 до 03:00 развлекать гостей будут диджеи Леонид Руденко и Стас Меркулов.

На центральной аллее ВДНХ, а также на площадке за павильоном № 58 «Земледелие» будет проходить праздничная программа «Зимняя сказка ВДНХ».

На катке в 20:00 начнется ледовое шоу, затем для гостей будут выступать популярные отечественные и зарубежные артисты, в том числе T-Killah и Jude (Южная Корея), а также Анна Ворфоломеева и Малина.

С 22:00 до 03:00 на катке будут проходить карнавальные шествия, в которых могут принять участие все желающие.

У фонтана «Дружба народов» будет установлена сцена, на которой будут выступать музыканты и диджеи.

На площадке за павильоном «Земледелие» детей и взрослых будут развлекать аниматоры в костюмах сказочных героев. Также будет работать новогодняя ярмарка, на которой можно будет купить подарки и сувениры.

На катке будет установлено 4 больших экрана, на которых можно будет увидеть праздничные поздравления и трансляцию праздничной программы. В 24:00, после того, как пробьют кремлевские куранты, будет запущен праздничный фейерверк.


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Теги: 
ВДНХ  Новый год  праздник 

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