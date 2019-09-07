Программа празднования Дня города на ВДНХ

7 сентября. Mossovetinfo.ru – 7 и 8 сентября на ВДНХ отметят День города Москвы. Тема «ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее» погрузит гостей в атмосферу празднования дня города.



7 сентября



Павильон «Макет Москвы» подготовил новое музыкальное светотехническое шоу «Лучший город земли» под музыку Арно Бабаджаняна и стихи Леонида Дербенева. 7 и 8 сентября оно будет транслироваться каждые 30 минут. Начало в 11:00.



7 сентября в 14:00 там же пройдет премьера бесплатной новой тематической интерактивной лекции-экскурсии по макету «Архитектурные стили Москвы», на которой можно будет узнать историю развития города, особенности архитектурного и градостроительного становления столицы.



7 сентября в 15:00 на площадке перед павильоном №11 «Металлургия» выступят артисты театра «Астана опера», а в 19:30 на сцене между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» пройдет гала-концерт в рамках торжественного открытия Дней культуры Казахстана в России. В концертную программу войдут хореографические композиции балетной труппы театра «Астана балет», попурри на казахские и русские мотивы в исполнении заслуженных деятелей и народных артистов Казахстана.



7 сентября на сцене Дома культуры пройдет театрально-образовательный проект «Студия историй» представит спектакли в жанре сторителлинг. Все желающие смогут посмотреть спектакли:



С 13:15 до 14:15 — спектакль «Нильс Всемогущий» по мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Для зрителей от 6 лет.



С 15:20 до 16:10 — интерактивный сторителлинг под названием «Тайна Куликовской битвы», который пробудит интерес к истории у зрителей всех возрастов. Рекомендован к просмотру для гостей от 8 лет.



С 18:00 до 19:00 — театральный рассказ «Космос. Начало» о русских мыслителях, ученых и инженерах, чья судьба была связана с освоением космоса. Для зрителей от 10 лет.



А на площади перед Домом культуры будут организованы выступления творческих коллективов, мастер-классы по танцам, мастерству кукольного театра и театральному гриму, мастер-класс по архитектурно-художественной графике.



7 сентября на площади Промышленности пройдет заключительный день фестиваля уличной культуры «Ритм моего города». Фристайл-джем, посвященный празднованию Дню города, рэп-баттл, поздравления участников конкурса от членов жюри: Батишты, Смоки Мо, Лигалайза — насыщенная программа увлечет гостей всех возрастов. Хедлайнером вечера станет рэпер Xzibit, который выступит после салюта.



7 сентября в 17:30 на площади Промышленности пройдет урок танцев, который может войти в Книгу рекордов Гиннеса. За 20 минут участники флешмоба разучат простой танец под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы, который затем исполнят под песню «Паруса» MOT & Zivert.



7 сентября в 18:00 в Зеленом театре будет организована массовая кофейная дегустация, которая также может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Будет приготовлено и разлито около 300 литров свежезаваренного натурального кофе, участники попробуют несколько вкусов. Дегустацию будет проводить профессиональный бариста, гости смогут принять участие в конкурсе и получить призы.



Завершатся празднования 7 сентября красочным шоу фейерверков в 21:00. Салют запустят с площадки в Мичуринском саду, а смотреть его лучше всего с Главной аллеи, площади у фонтана «Дружба Народов» и площади Промышленности.



8 сентября



8 сентября в 15:00 в павильоне №57 «Россия — моя история» откроется Фестиваль культовой музыки из современных и ретроигр. Музыканты из Москвы и Петербурга сыграют кавер-версии знаменитых музыкальных тем из популярных игр (таких, к примеру, как Dendy) и переосмысленные мелодии в стиле хеви-метал из Diablo, Doom, «Аладдина» и многих других.



8 сентября в 12:00 при поддержке Правительства Москвы там же пройдет встреча «Чудеса как образ жизни» с известным молодежным писателем, путешественником и журналистом Петром Давыдовым.



Также в воскресенье, 8 сентября, с 19:00 до 22:00 на сцене между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов» пройдет модный показ FASHION PARADE MOSCOW. Шоу под открытым небом объединит 15 российских и зарубежных дизайнеров, 150 моделей и более 500 000 зрителей. В основу концепции показа легла идея объединения и дружбы народов: в показе участвуют дизайнеры из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана и России.



8 сентября в 20:00 праздничная концертная программа Дня города на ВДНХ завершится выступлением Хора Турецкого & SOPRANO. Коллектив выступит на сцене за памятником В.И. Ленину на Центральной аллее.



7-8 сентября



В Зеленом театре пройдет двухдневный праздничный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров: 7 сентября в 14:00, 8 сентября в 12:00. Концерт в День города станет завершением V юбилейного сезона Фестиваля духовых оркестров. На сцену выйдут как полюбившиеся гостям Выставки, так и новые коллективы, для которых выступление на ВДНХ станет премьерным. Зрители услышат джазовые импровизации, классику, яркие аранжировки эстрадных композиций и свежие кавер-версии мировых хитов.



7 сентября в 15:00 и 8 сентября в 12:00 на Центральной аллее на сцене за памятником В.И. Ленину пройдет праздничный концерт «Голоса будущего», в рамках которого выступят артисты Московского драматического театра на Малой Бронной, театра песни «Талисман», участники проекта «Голос. Дети», симфонический оркестр «Золотой век» и другие.



7 и 8 сентября с 10:00 до 23:00 на площади Промышленности развернется ярмарка детских товаров «Детский маркет». Дети всех возрастов смогут купить развивающие игрушки, настольные игры, полезные и не очень сладости, вещи ручной работы, а также поесть самой неожиданной еды в духе города будущего. Также Генеральным партнером празднования Дня Города на ВДНХ — ГК «А101» на площадке будут организованы мастер-классы по созданию предметов декора.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 на Южной петле тематическая площадка «Здоровое будущее» будет посвящена спортивным достижениям и здоровому образу жизни. Гости смогут поучаствовать в интерактивно-спортивной программе «Грани паркура», в которой представлены показательные выступления атлетов, соревнования по различным направлениям паркура и мастер-классы.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 в Шахматном клубе гости смогут поиграть в настольные игры от «Мосигры», которые помогут собрать всю семью за приятным и полезным занятием. Также посетители смогут принять участие в эстафете «Собери спилс-карту России за 10 минут».



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 на площадке у Летнего кинотеатра-лектория пройдет фестиваль уличного циркового искусства «Удивительное рядом». Там выступят артисты цирка и оригинального жанра, также пройдут мастер-классы по цирковому искусству, а на площади Промышленности будут прогуливаться уличные актеры («живые скульптуры», ходулисты и мимы). Они с радостью сфотографируются со всеми желающими. Кроме того, там же, на площади, у павильона №20 «Химическая промышленность», будет организовано арт-пространство, где юные посетители создадут панораму «Города будущего» с помощью граффити, мела, красок и блоков. Там же все желающие смогут посмотреть выставку «Велосипеды. Из прошлого в будущее» и принять участие в интерактивных тренажерах «Цифровой художник» и «Велооркестр».



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 пройдут художественные мастер-классы «ИЗОбражая будущее» на площадке у пруда напротив павильона №44 «Кролиководство». Гости примут участие в пленэре и мастер-классах по изобразительному искусству. На площадке пройдет выставка детских художественных работ.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 на площадке рядом с павильоном №35 «Главтабак» и фонтаном «Золотой колос» будет зона отдыха и литературно-познавательная программа для тех, кто желает отдохнуть от активных мероприятий. Детские писатели прочитают детям свои произведения, и все гости смогут поучаствовать в эстафете чтения сказок.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 на площадке у сухого фонтана перед павильоном №23 «Москвариум» будет Киндер-фест — интерактивная программа для детей, направленная на развитие креативных интеллектуальных и познавательных способностей детей и подростков.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 в парке «Останкино», у Зеленой ротонды, встречаем артистов драматических театров и авторов-исполнителей бардовской песни. А в программе возле Белой ротонды пройдут выступления джазовых коллективов и духовых ансамблей, а также танцевальные мастер-классы и зажигательная зумба.



7 сентября с 13:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 на площадке у Музея кино будет организована интерактивная программа «Сохранение традиций — от прошлого к будущему. Казачьи рубежи». Гостей ждет концерт казачьих коллективов, детская игровая программа «Казачьи забавы» и мастер-классы «Школа воинских традиций».



С 7 по 8 сентября с 12:00 до 16:00 интерактивная выставка «Робостанция» подготовила для гостей активности с героем выставки роботом Борисом. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы по 3D-ручкам, инженерный мастер-класс «Получи навыки инженера в построении мостов» и лотерея, а самые удачливые участники получат билеты на «Робостанцию», где смогут пообщаться с любимыми роботами на территории выставки. Мероприятия пройдут у фонтана «Дружба народов», рядом со входом на выставку «Робостанция».



7 и 8 сентября с 10:00 до 18:00 в павильоне №28 «Пчеловодство» гостей Выставки ждет показ фильма 2018 года «Природные территории с высоты птичьего полета. Времена года» и экскурсия в «Удивительный мир пчел» по экспозиционно-выставочному пространству павильона. Юных посетителей пригласят поучаствовать в постановке экотеатра «Один день из жизни пчел»: в ходе интерактивной программы можно будет не только узнать о том, как устроена пчелиная семья, но и самому «побывать» пчелой. Для любителей потанцевать состоится танцевальный флешмоб с пчелкой Майей.



7 и 8 сентября в Парке ремесел на площадке перед павильоном №47 «Свиноводство» («Дом ремесел») всем посетителям будет предложено раскрасить домик для птиц (кормушку). Все желающие смогут забрать кормушку с собой с пакетиком корма для птиц. Кормушки, которые останутся на площадке парка в дальнейшем будут размещены в парке «Останкино».



7 и 8 сентября на «Городской ферме» состоится «Арбузник» — вся территория центра превратится в большую арбузную плантацию. Для гостей приготовили мастер-классы, викторины, розыгрыши, лотерея, задания по «Дневничку юного фермера» с призами и арбузные угощения для всех. А завершится вечер праздничным концертом.



7 и 8 сентября с 10:00 до 20:00 в парке «Останкино» пройдет показ животных «Живая история ВДНХ». На Щелкановской аллее расположатся четыре загона, где будут представлены различные виды домашних животных, которых разводят на территории России. Гости увидят около десятка различных пород кур, редкие виды гусей (например, нильский), уток, тонкорунных овец, коз и кроликов самых разных пород, таких как бабочка, баран, ангорский кролик, огневка, рекс, советская шиншилла, белый великан, бургундский кролик, калифорния, венский голубой. Также пройдет лекция о различных видах и породах сельскохозяйственных животных.



Центр славянской письменности «Слово», Павильон Книги и Музей кино подготовили образовательный цикл, посвященный Дню города «Как мы запоминаем и помним: семья, город и страна в пространстве памяти». 7 сентября в 17:00 в Центре славянской письменности «Слово» состоится лекция-воркшоп «Память москвичей: как работать с прошлым». 8 сентября в 19:00 в Павильоне Книги пройдет кинопоказ фильма «Я — Гагарин» режиссера Ольги Дарфи. В День города и год 80-летия ВДНХ гости вспомнят легендарную вечеринку «Гагарин-party», прошедшую в павильоне №34 «Космос» в 1991 году.



В павильоне №75 и на Октябрьской площади в дни праздника, 7 и 8 сентября, проходят 32-я Международная книжная ярмарка и 46-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси».



Фотозоны



Для гостей предусмотрены специальные площадки для фотографирования.



На площади перед аркой Главного входа и на Центральной аллее установят арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек разных времен, и все желающие смогут сделать на их фоне веселые фотографии.



На площадке Сиреневой аллеи «Технологии будущего», в «Фотосушке», посетители праздника, разместившие фото с хэштегом #деньгородавднх в социальной сети Instagram, смогут получить распечатанные снимки.



На площади Промышленности будет установлена еще одна тематическая фотозона Генерального партнера празднования Дня Города на ВДНХ — ГК «А101». Каждый, кто сделает там фото и выполнит условия конкурса, примет участие в розыгрыше круиза в Скандинавию на двоих.



Специальные детские фотозоны от брендов детского питания «Малютка» и Nutrilon расположатся на Северной петле и площади Промышленности. А в Мичуринском саду разместится детская игровая зона от бренда «Фруктовый сад».



Кроме того, перед аркой Главного входа будет расположена сцена с интерактивным экраном, на котором благодаря помощнику все желающие смогут оставить свои поздравления и пожелания.



7 сентября, в связи с проведением спецмероприятий до 15:00 будет закрыт доступ на территорию вокруг фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок» и цветочный партер



Программа предоставлена пресс-службой ВДНХ.