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Город (Москва и область)     28.12.2019 15:09

Программа реновации не ухудшит транспортную ситуацию в Москве - Собянин

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Теги:  программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  транспорт  реновация жилья 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья не приведет к ухудшению транспортной ситуации в Москве, заявил в интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, развитие транспортной системы Москвы происходит с учетом программы реновации, поэтому ухудшения транспортной ситуации не будет, а возможно ее улучшение.

Собянин также отметил, что программа реновации вызывает большой интерес у жителей Москвы, в связи с чем городские власти активно взаимодействуют с горожанами, выслушивают их предложения и по возможности их реализуют.

Также мэр Москвы заверил, что в результате реализации программы реновации количество населения количество населения в городе вырастет не сильно, «практически оно остается в тех же параметрах». При этом вырастет обеспеченность горожан квадратными метрами. Даже то жилье, которое будет продаваться дополнительно, будет приобретаться преимущественно москвичами.


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Теги: 
программа реновации жилья  Сергей Собянин  программа реновации  транспорт  реновация жилья 

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