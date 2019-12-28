28 декабря. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья не приведет к ухудшению транспортной ситуации в Москве, заявил в интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, развитие транспортной системы Москвы происходит с учетом программы реновации, поэтому ухудшения транспортной ситуации не будет, а возможно ее улучшение.



Собянин также отметил, что программа реновации вызывает большой интерес у жителей Москвы, в связи с чем городские власти активно взаимодействуют с горожанами, выслушивают их предложения и по возможности их реализуют.



Также мэр Москвы заверил, что в результате реализации программы реновации количество населения количество населения в городе вырастет не сильно, «практически оно остается в тех же параметрах». При этом вырастет обеспеченность горожан квадратными метрами. Даже то жилье, которое будет продаваться дополнительно, будет приобретаться преимущественно москвичами.