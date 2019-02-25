25 февраля. Mossovetinfo.ru – Первый дом, построенный по программе реновации, построен в московском районе Дмитровский, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Смотровые ордера начали получать жители одного из домов на улице Долгопрудная. Их новый дом находится примерно в 200 метрах от старого. В новом доме организован безбарьерный доступ в здание для всех категорий маломобильных групп граждан, отделка квартир проведена в соответствии со стандартами программы реновации, во двое обустроена детская площадка, проведено благоустройство территории.



Всего в районе Дмитровский в программу реновации попали 55 домов, утверждено 4 стартовые площадки.