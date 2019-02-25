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Город (Москва и область)
25.02.2019, 10:21
Татьяна Минеева сменила Михаила Вышегородцева в должности бизнес-омбудсмена Москвы
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве стала Татьяна Минеева, соответствующий указ Мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официал...
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Город (Москва и область)
25.02.2019, 09:41
Программа реновации стартовала в московском районе Дмитровский
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Первый дом, построенный по программе реновации, построен в московском районе Дмитровский, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики...
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Город (Москва и область)
25.02.2019, 09:33
Около 60% газифицированных квартир было проверено в Москве
25 февраля. Mossovetinfo.ru – В период с 15 по 22 февраля в Москве было проверено коло 60% газифицированных квартир, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюко...