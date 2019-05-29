29 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной этап публичных слушаний по программе реновации жилья завершается в Москве, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



На слушаниях были представлены проекты пяти кварталов, которые будут построены в рамках программы реновации в четырех районах: Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево.



Проекты были представлены на сайтах префектур с 14 мая, а с 20 по 27 были открыты экспозиции с планами и визуализацией проектируемых кварталов. На слушаниях жители могли пообщаться с разработчиками, задать им вопросы по проектам и внести свои предложения. Кроме того, в течение семи дней после окончания слушаний, жители могут направить свои предложения в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте.



Все предложения жителей будут переданы разработчикам. После их изучения в проекты будут внесены коррективы и начнется планирование этапов реализации проектов.