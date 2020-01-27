27 января. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве выйдет на пиковую отметку с 2022 года, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью РИА Недвижимость.
По словам Бочкарева, с 2022 года в рамках программы реновации планируется ежегодно вводить в строй более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.
По словам Бочкарева, сносимый в рамках реновации жилой фонд в основном малоэтажный, снос этих домов и переселение жителей в дома большей этажности открывают доступ к большим земельным участкам. В связи с этим уже в этом году планируется приступить к проектированию нового жилья в рамках программы реновации, которое позволить запустить вторую волну программы. При этом, будет продолжена работа и по подбору новых стартовых площадок в рамках программы.
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