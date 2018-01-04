Программу лояльности создадут в Москве для владельцев карты «Тройка»

4 января. Mossovetinfo.ru - Программа лояльности будет создана в Москве для владельцев транспортной карты «Тройка». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Он отметил, что почти 90 процентов пассажиров в Москве оплачивают проезд в транспорте с помощью карты «Тройка».