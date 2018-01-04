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Город     04.01.2018 12:39

Программу лояльности создадут в Москве для владельцев карты «Тройка»

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Теги:  карты Тройка  Тройка  транспорт  Сергей Собянин 

4 января. Mossovetinfo.ru - Программа лояльности будет создана в Москве для владельцев транспортной карты «Тройка». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что почти 90 процентов пассажиров в Москве оплачивают проезд в транспорте с помощью карты «Тройка».

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Карта места

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Теги: 
карты Тройка  Тройка  транспорт  Сергей Собянин 

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