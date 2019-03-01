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Город (Москва и область)
01.03.2019, 17:00
Программу медицинской реабилитации для пожилых людей разработают в Москве
1 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве будет разработана программа медицинской реабилитации для пожилых людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении московской поликлиники №180. По сло...
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Город (Москва и область)
01.03.2019, 15:39
ЦОДД предупредил водителей о снегопаде и гололеде
1 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей о похолодании, мокром снеге и гололеде, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в ...
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Город (Москва и область)
01.03.2019, 15:33
Рекордно низкое атмосферное давление было зафиксировано в ночь на 1 марта
1 марта. Mossovetinfo.ru – В ночь на первое марта в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, сообщается на портале «Метеоновости». Около 01:00 было зафиксировано давлен...