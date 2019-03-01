1 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве будет разработана программа медицинской реабилитации для пожилых людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении московской поликлиники №180.



По словам Собянина, проект медреабилитации пенсионеров станет составной частью программы «Московское долголетие». В рамках такого совмещения, часть финансирования «Московского долголетия» будет приходить как дополнительное финансирование в поликлиники. Эти средства будут использоваться для реабилитации пожилых людей, которым врачи назначили те или иные лечебно-физкультурные процедуры.



Собянин также сообщил, что совмещенный проект медицинской реабилитации пенсионеров и «Московского долголетия» в пилотном режиме запустят в 180 поликлиниках Москвы.