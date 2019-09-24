24 сентября. Mossovetinfo.ru – программу «Московское долголетие» существенно расширят с 1 октября, сообщается на портале mos.ru.



В осенне-зимнем сезоне пожилые москвичи смогут заняться 24 новыми спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол, фехтование, бильярд и другие. Также в 14 парках для участников программы организуют тренировки по лыжам, а в 17 парках – катание на коньках.



Московские вузы организуют для участников программы 226 учебных курсов – таких как курсы сомелье, информационных технологий, ландшафтного дизайна, английского языка, психологии, бизнеса. Кроме того, участники программы смогут принять участие в дискуссионных клубах и кружках по интересам.



Также в рамках программы открывается новое направление – театральные студии, в которые уже записалось более 2 тысяч человек. В них москвичи старшего возраста смогут изучать актерское мастерство, сценическую речь и театральное искусство.