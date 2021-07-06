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Город (Москва и область)     06.07.2021 09:47

Производители продуктов и ритейлеры Москвы не успевают привить сотрудников

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Производители продуктов и ритейлеры не успевают к 15 июля привить 60% сотрудников первым компонентом вакцины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ассоциации «Русбренд» к мэру Москвы Сергею Собянину.

В своем обращении ассоциация (объединяющая такие компании, как PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие) указывает, что из-за очередей в пунктах вакцинации, а также в связи с перебоями в поставках вакцин, в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников не достигла и 20%.

В тоже время, согласно указу Собянина, к 15 июля в компаниях сферы услуг должно быть вакцинировано хотя бы первым компонентом вакцины не менее 60% работников.

В связи с этим производители продуктов и ритейлеры предлагают сдвинуть на месяц (до 15 августа) срок, когда должно быть выполнено постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников, а с 15 июля по 15 августа не накладывать штрафных санкций на компании, которые не успеют выполнить решение об обязательной вакцинации.

16 июня в Москве была введена обязательная вакцинация от коронавируса граждан, работающих в сфере услуг.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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