Прокуратура проверяет исполнение законодательства при обслуживании дома на Новинском бульваре

21 мая. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного жилого дома на Новинском бульваре, сообщается на официальном сайте ведомства.



Сообщается, что накануне в доме произошло отслоение кирпичной кладки.



Проверка должна установить обстоятельства случившегося и дать оценку деятельности ответственных лиц и организаций в сфере выполнения требований жилищного законодательства.



По итогам проверки при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.