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Город (Москва и область)     21.05.2021 16:30

Прокуратура проверяет исполнение законодательства при обслуживании дома на Новинском бульваре

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Теги:  прокуратура  Прокуратура Москвы  проверка 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного жилого дома на Новинском бульваре, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что накануне в доме произошло отслоение кирпичной кладки.

Проверка должна установить обстоятельства случившегося и дать оценку деятельности ответственных лиц и организаций в сфере выполнения требований жилищного законодательства.

По итогам проверки при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

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Теги: 
прокуратура  Прокуратура Москвы  проверка 

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