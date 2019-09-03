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Город (Москва и область)     03.09.2019 10:39

Промкомплексы и технопарки Москвы получат 10-летнюю льготу на аренду земли

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Теги:  промышленные комплексы  технопарки  льготы  аренда 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Промышленным комплексам и технопаркам Москвы предоставят льготы по аренде земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастра сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Льгота будет предоставляться при условии ежегодного подтверждения предприятиями своего статуса.

Ранее подобная льгота предоставлялась сроком на один год, и за ее продлением необходимо было ежегодно обращаться в департамент. Теперь дополнительные соглашения к договорам аренды будут заключаться сразу на 10 лет, оформлять льготу ежегодно будет не надо.

После подтверждения статуса льгота будет продлеваться автоматически, а в случае утраты предприятием статуса промкомплекса или технопарка данные автоматически поступят в департамент и льгота буде отменена.


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Теги: 
промышленные комплексы  технопарки  льготы  аренда 

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