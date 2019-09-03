3 сентября. Mossovetinfo.ru – Промышленным комплексам и технопаркам Москвы предоставят льготы по аренде земельных участков в размере 0,3% и 0,01% от кадастра сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
Льгота будет предоставляться при условии ежегодного подтверждения предприятиями своего статуса.
Ранее подобная льгота предоставлялась сроком на один год, и за ее продлением необходимо было ежегодно обращаться в департамент. Теперь дополнительные соглашения к договорам аренды будут заключаться сразу на 10 лет, оформлять льготу ежегодно будет не надо.
После подтверждения статуса льгота будет продлеваться автоматически, а в случае утраты предприятием статуса промкомплекса или технопарка данные автоматически поступят в департамент и льгота буде отменена.
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