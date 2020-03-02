2 марта. Mossovetinfo.ru – За три зимних месяца в Москве было зафиксировано 11 температурных рекордов, сообщает портал «Метеоновости».
Новые рекорды по три раза устанавливались в декабре и январе и пять раз в феврале. Самая низкая температура была зафиксирована 7 февраля, когда температура опустилась до -15 градусов. Самые теплые дни также были отмечены в феврале: 20 и 21 числа воздух прогрелся до 7,7 и 7,8 градусов тепла соответственно.
Средняя зимняя температура составила 0 градусов, что на 7,7 градуса выше нормы. Таким образом, прошедшая зима стала самой теплой за 140 лет наблюдений, опередив зиму 1960-1961 года, когда средняя температура оказалась выше нормы на 4,9 градуса.
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