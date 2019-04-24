24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявого пеликана, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Пока птенцы вместе родителями находятся в павильоне «Бабочки и птицы». Однако ближе к июню семейство переедет на «Болото» - пруд на новой территории зоопарка. Там птенцы под руководством родителей будут учиться плавать и нырять за рыбой.



Кудрявые пеликаны получили свое название благодаря хохолку из перьев на затылке. Они являются самыми редкими представителями всего вида пеликанов. К середине XX века их популяция в мире сильно сократилась из-за уничтожения и загрязнения естественной среды обитания. Кудрявые пеликаны занесены Международную Красную книгу в категории «уязвимый». В Европе реализуется программа по увеличению популяции этого вида, в которой активное участие принимает Московский зоопарк.