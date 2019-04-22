Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.04.2019 08:19

Пункты проката велосипедов открылись в 18 парках Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парки  велопрокат 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Пункты проката велосипедов, сегвеев, самокатов, роликов и другого спортивного инвентаря начали работать в 18 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Также в пунктах проката можно взять небольшие электромобили для детей, гироскутеры, веломобили. А в некоторых парках в аренду можно взять гольфкары – небольшие электромобили, рассчитанные на несколько человек. Управлять гольфкарами могут только взрослые посетители парков, имеющие права категории «В», которые необходимы для управления обычным автомобилем.

В пунктах проката появились и другие необычные средства передвижения – велосипеды-тандемы, лонгборды, беговелы (гибриды самоката и велосипеда), а в парке «Радуга», а также в Перовском и Измайловском парках в прокате появились понициклы – механические лошади для детей, которые приводятся в действие педалями и развивают скорость до 7 километров в час.

В полном объеме система городского велопроката заработает 25 апреля. Цены на прокат велосипедов останутся такими же, как в прошлом году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парки  велопрокат 

Возврат к списку

Лента новостей

09:38 Власть Шансы на улучшения отношений России и Украины при Зеленском есть - Медведев

09:06 В России Названы российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения

08:46 Город (Москва и область) В центре Москвы отреставрируют особняк XIX века

08:19 Город (Москва и область) Пункты проката велосипедов открылись в 18 парках Москвы

07:58 Общество По-майски теплая погода ждет москвичей 22 апреля

Актуальные материалы

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru