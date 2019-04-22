22 апреля. Mossovetinfo.ru – Пункты проката велосипедов, сегвеев, самокатов, роликов и другого спортивного инвентаря начали работать в 18 московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Также в пунктах проката можно взять небольшие электромобили для детей, гироскутеры, веломобили. А в некоторых парках в аренду можно взять гольфкары – небольшие электромобили, рассчитанные на несколько человек. Управлять гольфкарами могут только взрослые посетители парков, имеющие права категории «В», которые необходимы для управления обычным автомобилем.



В пунктах проката появились и другие необычные средства передвижения – велосипеды-тандемы, лонгборды, беговелы (гибриды самоката и велосипеда), а в парке «Радуга», а также в Перовском и Измайловском парках в прокате появились понициклы – механические лошади для детей, которые приводятся в действие педалями и развивают скорость до 7 километров в час.



В полном объеме система городского велопроката заработает 25 апреля. Цены на прокат велосипедов останутся такими же, как в прошлом году.