Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт появился в Москве

30 января. Mossovetinfo,ru - Появился онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев социальной карты москвича.



На портале мэра и правительства Москвы доступна карта с адресами более пяти тысяч магазинов, кафе, парикмахерских и аптек, где по социальной карте москвича можно получить скидку до 10 процентов.



Социальная карта москвича — это именная пластиковая карта, ее выдают жителям города, которым полагаются определенные льготы. Соцкарта дает право льготного проезда, на нее переводятся пенсии, стипендии, субсидии, пособия и городские социальные выплаты.