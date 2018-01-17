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Город     17.01.2018 23:13

Путин: город и вся страна могут гордиться работой московских властей по созданию комфортной среды

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Теги:  Путин  Москва  благоустройство  комфортная среда  туризм  власть  эффективность 

17 января. Mossovetinfo.ru – Работу властей Москвы по созданию комфортной среды для жизни людей, высоко оценил Президент России Владимир Путин, обращаясь в среду к участникам Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

«Губернатор (Московской обл. – ред.) рассказывал, как идёт работа с туристами. Здесь недалеко, конечно, крупнейший город – Москва, но, если бы не создавались соответствующие условия, если бы местные власти не обращали внимания на развитие того, чем город может гордиться, да и вся страна, тогда и туристов бы не было», - сказал Путин, чьи слова сообщает пресс-служба президента.

«Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших – это самое главное», - отметил Путин.

Перед началом встречи Президент осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды и в ходе осмотра Путину рассказали о том, как создаётся комфортная городская среда в различных регионах России, и представили несколько уже реализованных проектов, - сообщает сайт главы государства.

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Карта места

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Теги: 
Путин  Москва  благоустройство  комфортная среда  туризм  власть  эффективность 

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