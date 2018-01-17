Другие материалы
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Город
17.01.2018, 23:13
Путин: город и вся страна могут гордиться работой московских властей по созданию комфортной среды
17 января. Mossovetinfo.ru – Работу властей Москвы по созданию комфортной среды для жизни людей, высоко оценил Президент России Владимир Путин, обращаясь в среду к участникам Форума малых городов и ис...
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Город
17.01.2018, 12:56
Собянин: через московский портал госуслуг можно получить 222 услуги
Через московский портал государственных услуг можно получить 222 услуги. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twiter. «Год назад портал госуслуг Москвы «переехал» на mos.ru. Теперь ...
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Город
17.01.2018, 11:18
С 5 февраля три проезда в ЦАО станут односторонними
17 января. Mossovetinfo.ru - На трех участках в ЦАО будет введена новая схема движения. С 5 февраля 2018 года станут односторонними: • проектируемый проезд №2554 по направлению от 1-й Миусской ул...