Путин: город и вся страна могут гордиться работой московских властей по созданию комфортной среды

17 января. Mossovetinfo.ru – Работу властей Москвы по созданию комфортной среды для жизни людей, высоко оценил Президент России Владимир Путин, обращаясь в среду к участникам Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.



«Губернатор (Московской обл. – ред.) рассказывал, как идёт работа с туристами. Здесь недалеко, конечно, крупнейший город – Москва, но, если бы не создавались соответствующие условия, если бы местные власти не обращали внимания на развитие того, чем город может гордиться, да и вся страна, тогда и туристов бы не было», - сказал Путин, чьи слова сообщает пресс-служба президента.



«Одно из важнейших направлений – это создание комфортной среды для жизни людей. Собственно, не одно из важнейших – это самое главное», - отметил Путин.



Перед началом встречи Президент осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды и в ходе осмотра Путину рассказали о том, как создаётся комфортная городская среда в различных регионах России, и представили несколько уже реализованных проектов, - сообщает сайт главы государства.