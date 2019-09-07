7 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города в ходе открытия празднования на ВДНХ.
Президент России подчеркнул, что за последние годы в Москве очень много сделано для создания комфортной среды для жизни и бизнеса, развития инфраструктуры, и отметил, что обновление города происходит во всех районах города. Кроме того, Путин особо подчеркнул возрождение ВДНХ, бережная реконструкция которого позволила воссоздать уникальный архитектурный и художественный облик главной выставки страны.
В свою очередь, Сергей Собянин поблагодарил президента страны за то, что территория ВДНХ была передана городу, что позволило дать ВДНХ новую жизнь, сделав территорию выставки самым популярным местом у москвичей и гостей столицы.
День города отмечается в этом году в Москве 7 и 8 сентября. В этом году основной темой празднования стал юбилей ВДНХ – в 2019 году выставке исполнилось 80 лет.
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