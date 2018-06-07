7 июня. Mossovetinfo.ru - Основные озабоченности касательно программы реновации жилья в Москве сняты, считает президент России Владимир Путин.



«Я знаю обо всех спорах, Думаю, что основные озабоченности сейчас сняты. Программа начала реализовываться. Рассчитываю, что она будет реализовываться в интересах москвичей и теми же темпами, которые демонстрируются в настоящее время», - сказал Путин во время «Прямой линии».



Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2018 году в рамках программы реновации в новые дома переедут более 10 тысяч москвичей: «Мы будем делать все для того, чтобы программа была реализована с комфортом для граждан и в соответствии с законом».